محدث.. الذهب يرتفع 12 دولاراً عند التسوية قبل الانتخابات الأمريكية

2020/11/02 | 22:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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