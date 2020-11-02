توقعات الطقس.. أمطار شديدة ومتوسطة بعدد من مناطق البلاد هذا الأسبوع

2020/11/02 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاثنين، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما اشار الى ان هطول الامطار سيكون نسبيا حسب كل منطقة.وقال عطيه، في منشور له على ’’فيسبوك’’، ان “البلاد ستمر بخلية من الضغط المنخفض السطحي مع مد رطب مداري في الطبقات العليا يؤثر في تشكل سحب ركامية …

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