صندوق النقد الدولي يطلب من دول مجموعة العشرين مواصلة الإنفاق في أزمة كورونا

2020/11/02 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذر صندوق النقد الدولي الاثنين الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين من أن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد.ودعا في تدوينة على موقعه تحت عنوان/ الأزمة لم تنته..



استمروا في الإنفاق..بحكمة / : الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى لزيادة حجم الإنفاق العام الذي يجري التخطيط له حاليا.ولفت مسؤولون كبار بصندوق النقد في تدوينة إلى أن : سحب الدعم المالي قبل الأوان وفي ظل استمرار زيادة معدلات البطالة من شأنه إحداث المزيد من الضرر على سبل العيش ورفع احتمالات حدوث عمليات إفلاس واسعة النطاق، وهو ما سيعرض بدوره التعافي للخطر.وقالت التدوينة إن : التحرك السريع وغير المسبوق لمجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الناشئة حال دون أزمة أكثر وطأة، إذ قدمت دول مجموعة العشرين وحدها دعما بقيمة 11 تريليون دولار.وكان صندوق النقد قد توقع الشهر الماضي انكماشا عالميا في 2020 نسبته 4.4 % والعودة إلى نمو 5.2 % في 2021، لكنه حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا وأنه يتعين على الحكومات عدم سحب إجراءات التحفيز قبل الوقت المناسب.واضاف إن الإصابات بكوفيد-19 تواصل الانتشار، لكن الكثير من الدعم المالي المقدم يتراجع في الوقت الحالي، فالتحويلات النقدية إلى الأسر وتأجيل مدفوعات الضرائب وقروض مؤقتة للشركات إما أنها انتهى أجلها أو من المنتظر أن ينتهي بحلول نهاية العام.وتابع صندوق النقد إنه يتعين على الدول الإبقاء على الدعم للفئات الفقيرة والضعيفة التي تضررت بشدة من الأزمة أكثر من غيرها، وكذلك الدعم الموجه للشركات التي يمكن أن تعمل بنجاح من أجل الإبقاء على نشاط التوظيف.



وأشار إلى الهند والمكسيك وروسيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة كأمثلة.وحذر من تقديم دعم لشركات أعاقت نقل الموارد من قطاعات قد تنكمش بشكل دائم إلى قطاعات ستشهد نموا./انتهى3

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