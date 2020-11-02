تركيا تعلن توقيف 15 عراقياً يشتبه بانتمائهم لداعش

2020/11/02 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اعلنت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، عن توقيف 15 عراقياً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الارهابي في عملية أمنية بولاية قرشهير وسط البلاد.وبحسب وكالة “الاناضول” فإنه “في نطاق التحقيقات التي أجراها المدعي العام في الولاية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب، حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في مركز الولاية”.وأضافت أنه “تم نقل …

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