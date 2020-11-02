قائد الرد السريع يدلي بأول تعليق بعد وضع واشنطن لفرقته على ’’القائمة السوداء’’

2020/11/02 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أدلى قائد فرقة الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية، الفريق ثامر الحسيني، المعروف بـ"أبو تراب" بأول تعليق بعد وضع الولايات المتحدة الفرقة على القائمة السوداء.

ورداً على سؤال وجه إلى الفريق ثامر الحسيني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، عن سبب وضع الفرقة بالقائمة السوداء الأميركية، قال: إن "الأميركان وعند وضع الفرقة على القائمة السوداء لديهم اسبابهم الخاصة، لأن منع الرد السريع من التجهيز والتدريب لا يأتي من فراغ".

وأضاف الفريق الحسيني، أن القوات الأميركية وعند سؤالهم عن سبب وضع الفرقة بتلك القائمة، يجيبون بان لديهم توجيها، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى تبليغ وزير الداخلية بالأمر ونائب قائد العمليات المشتركة، معبراً عن رغبته معرفة السبب وراء موضوع القائمة السوداء.

وتعتبر قوات (الرد السريع)، احدى قوات النخبة العراقية، وتتبع وزارة الداخلية، وقد شاركت في العديد من المعارك ضد تنظيم داعش، بينها استعادة الفلوجة غرب العاصمة بغداد، ومعركة استعادة مدينة الموصل.

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