لماذا الانتخابات الأمريكية غير ديمقراطية - ضياء الشكرجي

2020/11/02 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي بكل تأكيد أنا لست من الذين يعتمدون ما يسمى بمعاداة أمريكا Anti-Americanism كما هو الحال مع الإسلاموية Islamism والعروبية Arabic Nationalism واليسار الراديكالي أو اليسار الكلاسيكي، وإن كنت لست أمريكي الهوى، بل أنا أكثر ميلا لأورپا لأنها أكثر عقلانية وأشد التزاما بمبادئ الديمقراطية، وبالتالي فإني أتخذ موقفا ناقدا وليس معاديا من أمريكا، أي ما يسمى USA Critic.لكن دعوني أبين لماذا أعتبر الانتخابات ......





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