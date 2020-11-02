استطلاع ضخم يكشف هوية رئيس أمريكا القادم

2020/11/02 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يتقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جو بايدن خارج هامش الخطأ في عدة ولايات رئيسية في اضخم استطلاع صدر خلال اليوم الاخير قبل الانتخابات، ما يمنحه زمام المبادرة بما يكفي لتولي مهمة حاكم البيت الأبيض.



فحتى تكساس التي تبدو وكأنها في الهواء، كونها من الولايات المتأرجحة، كان للمرشح الديمقراطي حظ وافر […]

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