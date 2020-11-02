2020/11/02 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

1103 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن العالم يشهد فترة حرجة تستوجب التحرك، داعية القادة والناس إلى اغتنام الفرصة، مؤكدة بالقول "فلا يزال أمامنا الوقت".

وذكر المدير العام للمنظمة الدولية، أدهانوم غيبريسوس، اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، إن "العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد".

وأضاف غيبريسوس: "هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد.



اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت".

وجاءت تصريحات تيدروس خلال حديثه مع الصحفيين وهو معزول ذاتيا بعد أن كان أعلن على "تويتر" أنه خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.

وكانت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. الصحة العالمية توجه رسالة: اغتنموا الفرصة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. الصحة العالمية توجه رسالة: اغتنموا الفرصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).