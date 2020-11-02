المنافذ الحدودية تضبط تلاعب بوصف البضاعة  في منفذ زرباطية

2020/11/02 | 22:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط تلاعب في وصف البضاعة في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، ضبطت عجلة محملة بمادة السيراميك بحمولة إجمالية (53طن و 500كغم) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ خلافٱ للضوابط والتعليمات النافذة”.

واضافت الهياة، ان “شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي عند بوابة الخروج، تمكنت من ضبط العجلة وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، حيث تبين أن العجلة محملة بمادة (البورسلاين) خلافٱ للمادة المذكورة وكذلك عدم وجود إجازة استيراد وشهادة منشأ للمادة المستوردة وتم إرفاق شهادة مطابقة ووثيقة إطلاق لمادة السيراميك وليس لمادة البورسلاين الحمولة الفعلية”.

واكدت، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك زرباطية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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