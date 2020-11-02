2020/11/02 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) اعترف العنكوشي، رئيس نادي الديوانية، بميله لتشجيع لنادي الزوراء، أحد الفرق الكبيرة في تاريخ كرة القدم العراقية.



وظهر العنكوشي في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيه: “الزوراء أكبر ناد في العراق، واللي ما يحبهم مو رياضي”.



جدير بالذكر أن نادي الديوانية تأسس عام 1965، أي قبل الزوراء بـ4 سنوات، إلا أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الديوانية يتغزل في هذا النادي وكالة الصحافة المستقلة.

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