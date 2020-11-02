أطباء يكشفون عن أعراض حادة ترافق مرضى “كورونا” أشهرا بعد الشفاء

2020/11/02 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن الأطباء بدأوا في استكشاف العديد من التأثيرات الغامضة ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد، والتي تستمر مع المرضى بعد شفائهم منه.وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد قائلة: ”بعد ما يقرب من عام على تفشي جائحة كورونا، فإن العلماء والأطباء والمرضى بدأوا في استكشاف ظاهرة …

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