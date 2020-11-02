وزير الصحة يعلق على موعد بدء العام الدراسي

2020/11/02 | 22:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، ان ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال يدرس من قبل وزارتي الصحة والتربية، والاجتماعات مستمرة بشأنه.

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