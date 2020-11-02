أرمينيا تعلن مقتل مدني بقصف أذربيجاني.. والأمم المتحدة تتحدث عن

2020/11/02 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأرمينية، الاثنين، إن مدنيا قتل وأصيب آخران في قصف شنته القوات الأذربيجانية على أرمينيا، في تصعيد خطير بعد أسابيع من القتال حول منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

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