2020/11/02 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، لاكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ يصل الى اكثر من (214 ) مليار دينار.وذكر مدير عام الحماية الاجتماعية حسين علي أن عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (963676) اسرة بمبلغ يصل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تطلق راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الجاري وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الجاري) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).