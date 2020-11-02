محلل سياسي : غياب الإحصائيات الحقيقية لاعداد الناخبين العراقيين لن تحقق انتخابات عادلة   

2020/11/02 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /سرى جياد/ عد المحلل السياسي حمزة الحردان العملية الانتخابية بأنها لن تلبي طموح الشعب العراقي بسبب غياب الإحصائيات الحقيقية لاعداد الناخبين. وقال الحردان للمستقلة لايمكن أن تضمن الحكومة وصول جميع المواطنين الى صناديق الاقتراع لوجود شرائح كثيرة من العراقيين مهجرين ونازحين إضافة إلى التغيير الديموغرافي في المدن، كذلك لاتوجد إحصائية دقيقة بسبب إعتماد الطرق […]

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