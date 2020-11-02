هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا

2020/11/02 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت صحيفة "كرونين زيتونغ" النمساوية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.

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