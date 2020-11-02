2020/11/02 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت مساء يوم الاثنين مراسيم خاصة لتعريف كتاب (مام جلال جامع الاضداد)، وذلك على قاعة المتحف الوطني (الامن الاحمر) في مدينة السليمانية.

وحضر المراسيم جمع من المسؤولين الحزبيين والحكوميين وقادة قوات البيشمركة الابطال، وذوي الشهداء والمؤنفلين الابرار، وعدد من الشباب والمثقفين والمعلمين.

الكتاب من اعداد هريم عبدالله، وقد تكفل اللواء كويخا اسماعيل حمييد قائد اللواء 104 بطباعته.

وفي المراسيم تمت دعوة 21 من ذوي الشهداء بعدد الاشعة الـ 21 التي في شمس علم كوردستان، فيما تم توزيع اولى نسخ الكتاب لهم وفاء للشهداء وبعدها تم توزيع نسخ اخرى للحاضرين.

PUKmedia / سعود سنكاوي ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مام جلال جامع الاضداد... بين ايدي القراء ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مام جلال جامع الاضداد... بين ايدي القراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).