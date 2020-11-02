نصب محطة للرصد الزلزالي في كلار

2020/11/02 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم الارصاد الجوية في كلار نصب محطة للرصد الزلزالي في ادارة كرميان.

وقال وينه حسن المشرف على قسم الارصاد الجوية في كلار يوم الاثنين، أن فريق قسم الزلازل في المديرية انهى نصب محطة للرصد الزلزالي في مركز الارصاد الجوية في المدينة، مشيرا الى المحطة جاهزة لربطة بمنظومة الرصد الزلزالي في اقليم كوردستان.

ووجه وينه حسن شكره لادارة كرميان وبلدية كلار على المساعدة في تحديد موقع المحطة وتوفير المستلزمات لذلك.

PUKmedia / ترجمة ‌

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