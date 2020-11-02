فيصل العيساوي : وزارات الدولة تنفق باريحية ولاتراعي وضع البلد المالي

2020/11/02 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي ان : وزارات الدولة تنفق باريحية ولاتراعي وضع البلد المالي.وقال في تصريح متلفز ان : البرلمان يضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات حقيقية تؤمن مستقبل البلد ولانريد ان نثقل كاهل الدولة بالديون.واضاف العيساوي ان : جميع وزارات الدولة اعتادت على الانفاق دون حساب او عقاب./انتهى3

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