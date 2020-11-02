ردا على ترامب .. بايدن : حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل

2020/11/02 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن،حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل.ونقلت وكالة / أسوشيتد برس/ عن بايدن قوله أمام تجمع حاشد من مؤيديه عشية الانتخابات الأمريكية في أوهايو ان : الولايات المتحدة سئمت من فوضى رئاسة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.وأضاف: حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل.وتابع بايدن الذي تعهد بالسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد إذا تم انتخابه: اكتفينا من الفوضى..



انتهينا من التغريدات، والغضب، والكراهية، والفشل، وعدم المسؤولية.وأظهر استطلاع رأي أمس، تقدم بايدن بفارق 10 نقاط مئوية على ترامب، حيث حصل على دعم 52% من الناخبين المسجلين على المستوى الوطني مقابل 42% لترامب.لكن الرئيس ترامب، اعرب اليوم الاثنين، عن رفضه لاستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مؤكدا ثقته في الفوز بفترة رئاسية جديدة./انتهى3

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