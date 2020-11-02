الكهرباء: استنفار تام في ساحة التحرير ومقترباتها وجسر الجمهورية (صور)

2020/11/02 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ذكرت وزارة الكهرباء، الاثنين، انها اجرت استنفار تام للمباشرة بأعمال الصيانة الفورية على شبكة توزيع كهرباء الأحياء المحيطة بمنطقة ساحة التحرير والمواقع المحيطة بالساحة وجسر الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، أن "الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وفرق الإنارة والصيانة والقابلوات، سارعت لإجراء استنفار تام للمباشرة بأعمال الصيانة الفورية على شبكة توزيع كهرباء الأحياء المحيطة بمنطقة ساحة التحرير والمواقع المحيطة بالساحة وجسر الجمهورية".

وأضافت، أنه "شملت الأعمال إعادة ربط كابلات الإنارة لجانبي الجسر وإعادة تغذيتها بالتيار الكهربائي وإزالة الكابلات والقواطع المعطلة والمعطوبة واستبدالها بأخرى جديدة، فضلا عن تغذية المطعم التركي وثانوية العقيدة وتحسين إنارتهما".

وتابعت الوزارة أن "الملاكات التي بقيت تعمل حتى ساعة متأخرة من الليل، أعادت تغذية نفق التحرير ونصب الحرية بالطاقة الكهربائية إلى أقصى نقطة في قاطع العمل، وستستمر بإجراءات الصيانة لحين اكتمال تغذية المناطق المجاورة لنفق وساحة التحرير والخلاني وساحة الوثبة خدمة للمواطنين".

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