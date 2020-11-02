بالفيديو.. هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في فيينا

2020/11/02 | 23:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الشرطة النمساوية، الإثنين، إن انتشارًا كبيرًا للشرطة جار الآن في وسط فيينا، دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الأسباب.

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