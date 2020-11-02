أستمرار تشكيل الفرق التطوعية لمواجهة فيروس كورونا في شنكال

2020/11/02 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين اجتمعت اليوم مجموعة من الكوادر الصحية والنشطاء المدنيين والشباب التابعين لمركز قضاء شنكال والجهة الجنوبية من الجبل لغرض تشكيل فرق توعوية توجيهية لمحاربة فايروس كورونا ويكون جزءً من حملة “نحن معك”.وتحدث عضو الفريق المذكور “ناجي علو” لـ “ايزيدي 24” قائلاً، أن “الاجتماع تمخض عن البدء بالتنسيق مع المجاميع الشبابية …

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