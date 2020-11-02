2020/11/02 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشف وزير إسرائيلي المخابرات الاسرائيلي اليوم الاثنين، إن “السعودية وقطر والمغرب من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع إسرائيل في إطار تقارب إقليمي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.



وقال إيلي كوهين لتلفزيون “واي نت” أن “السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر على الأجندة”، مبينا أن “هذه هي الدول الخمس إذا استمرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المخابرات الإسرائيلي يكشف عن خمس دول على أجندة “التطبيع” وكالة الصحافة المستقلة.

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