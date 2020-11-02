تفجيرات فيينا … مقتل 7 اشخاص وأحد المهاجمين يفجر نفسه

2020/11/02 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قالت وسائل أعلام نمساوية مساء اليوم الاثنين عن وقوع هجوم مسلحة وسط فيينا ادى الانفجار الى خسائر بالارواح البشرية.



بحسب وسائل الاعلام فأن الهجوم المسلح أدى الى مقتل 7 اشخاص فيما فجر احد المسلحين نفسه قرب كنيس يهودي وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشار قواتها المكثف في المنطقة و اتخاذ تدابير أمنية للسيطرة على […]

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