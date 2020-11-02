2020/11/02 | 23:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع بنحو 3 بالمائة عند تسوية عاملات اليوم الاثنين، لأول مرة في 4 جلسات متتالية مع ترقب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار النفط تتحول للارتفاع بنحو 3% عند التسوية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار النفط تتحول للارتفاع بنحو 3% عند التسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).