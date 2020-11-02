وزير العمل العراقي يوضح مزايا قانون التقاعد الجديد

2020/11/02 | 23:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن الفئات المشمولة والامتيازات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال، مشيرا إلى قرب إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.وقال الركابي لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن …

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