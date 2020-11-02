اطلاق نار وهجوم على معبد يهودي وسط فيينا

2020/11/02 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / هاجم مسلحون باسلحة نارية معبدا يهوديا وسط العاصمة النمساوية فيينا.



وكشفت الشرطة عن إصابات عديدة في وسط فيينا ناتجة عن اطلاق نار ناصحة المواطنين بتجنب المنطقة.ونقلت وسائل اعلام عن وزارة الداخلية النمساوية قولها وجود قتيل على الأقل في إطلاق النار وسط فيينا./انتهى3

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