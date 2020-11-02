مقتل مختار بنيران مسلحين مجهولين غرب الموصل 

2020/11/02 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا /اعلن مصدر في شرطة نينوى مقتل مختار قرية "(الصفره) التابعه لناحية زمار ٩٠ كم غرب الموصل"بنيران مسلحين.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن" مسلحين مجهولين يستقلون عجلة غير مرقمة فتحوا نيران اسلحتهم الخفيفه على مختار قرية الصفرة (عبد الله الحاج علي) واردوه قتيلا بالحال خلال خروجه من منزله مساء الاثنين ولاذوا بالفرار لجهة مجهولة"./انتهى

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