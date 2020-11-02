2020/11/02 | 23:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … شن مجموعة من المسلحين هجوماً مسلحاً وسط مدينة فيينا ادى الى مقتل 7 اشخاص فيما فجر اخر نفسه بالقرب من كنيس يهودي.



بعد الانفجار شهدت مدينة فيينا انتشاراً كثيفاً للقنوات الامنية والشرطة المحلية، فيما حذرت الشرطة من البقاء بداخل المنازل وعدم الخروج بسبب تبادل لاطلاق النار مع المسلحين.



وبحسب فيديوهات انتشرت على شبكات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



تفجيرات فيينا ..



انتشار أمني كثيف بعد الهجوم على كنيس يهودي وكالة الصحافة المستقلة.

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