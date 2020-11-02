2020/11/02 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_السروى يحتل أمل دنقل مكانة بارزة بين الشعراء العرب المعاصرين، باعتباره "شاعر الرفض العربى", بإجماع النقاد والباحثين.



فلقد حاول، فى شعره، تجسيد كل قيم المقاومة والصمود والثأر.



فى مواجهة كل قيم الخنوع والانهزام فى الواقع العربى، الذى نتج عن وضعية القمع والاستبداد والتخاذل (فى الداخل)، الى جانب وضعية العدوان والاستعمار والاستيطان والاستباحة، من لدن القوى الخارجية.



وإذا كانت قصيدة التفعيلة (الشعر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعرية الهزيمة والرفض عند أمل دنقل - صلاح السروى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعرية الهزيمة والرفض عند أمل دنقل - صلاح السروى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).