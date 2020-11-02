شبيبة العراق تقاوم اختراقها والمحاولات الخاسرة لوأدها - كاظم حبيب

2020/11/02 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب على مدى عام كامل قاومت قوى الانتفاضة التشرينية بنجاح وأفشلت مجموعة من المناورات والمحاولات المناهضة التي استهدفت وجودها واستمرار فعالياتها واتساع قاعدتها والتعاون بين تنسيقياتها في بغداد والمحافظات، ابتداءً من الإساءة لسمعتها وسمعة المشاركين فيها، أو اختطاف وتغييب واغتيال الناشطين والناشطات الأكثر بروزاً أو اعتقال وتعذيب مجموعة كبيرة منهم، أو مهاجمة المتظاهرين في الشوارع والساحات، أو حرق خيامهم، أ ......





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