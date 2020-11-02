أمثلة عن فساد الفتاوي عندنا لقرون - سالم لعريض

2020/11/02 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض لكم بعض الأمثلة عن فساد الفتاوي عندنافتاوي فاسدة سالت من أجلها الدماء و عمل بها الملوك و السلاطين و الحكّام و اتبعتها شعوب و قبائل و كفّروا كل من خالف تلك الفتاوي و أهدروا دمه لسنين طويلة* سنة 1572 أصدر شيخ المذهب الشافعى فتوى بتحريم شرب القهوة، وانطلق الرعاع يدمرون المقاهى تطبيقا لشرع الله، ثم صدرت فتوى بتكفير شارب القهوة وحاملها، وانطلق العسس يبحثون عن الكفرة ممن يشربون ا ......





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