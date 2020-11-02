اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني

2020/11/02 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (2 تشرين الثاني 2020)، إنه "على الرغم من الظروف المالية والتحديات التي يواجهها بلدنا في الوقت الحاضر وجه وزير العمل عادل الركابي بإطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و(300) ألف أسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان".

واضافت، أن "مبلغ الإعانة يصل إلى أكثر من (214) مليار دينار، لعام 2020".

وأوضحت، أن "عدد الأسر التي يعيلها رجل (963676) أسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (161) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء (430260) أسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (52) مليار دينار"، داعية "الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لتسلم الراتب".

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية الاسر المستفيدة كافة الى الالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا عند استلامها الرواتب حفاظا على الصحة العامة.

وكانت الهيئة قد نوهت في وقت سابق الى أنه وبالاتفاق مع مصرف الرافدين اصبح راتب الاعانة الاجتماعية يصرف كل شهر بدل شهرين، والمبلغ المصروف هو استحقاق شهر واحد وليس شهرين.

ا.ح

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