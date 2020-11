2020/11/02 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

404 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت وسائل إعلام نمساوية، الاثنين، بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية، اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، إن انتشارا كبيرا للشرطة جاري في وسط فيينا، فيما رفض المتحدث التعليق حول سؤال عن سبب الانتشار.

ونشرت الشرطة تغريدة على حسابها في "تويتر"، جاء فيها: "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة".

وأضافت أن "وسط فيينا شهد تبادلا لإطلاق النار وننصح المواطنين بتجنب المنطقة".

وذكرت صحيفة كرونين تسايتونج، إن الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة.



وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بعملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية.

My heart goes to the people of #Austria after hearing that a shooting occurred near a synagogue #StrongerTogether 🇻🇪🇦🇹 pic.twitter.com/f2Pw8jD35K

— Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) November 2, 2020

#vienna #shooting #TerroristAttacks #wien #synagoge #terroranschlag pic.twitter.com/4UjvrnCGPJ

— Daniel Tom Kurz (@TomKurz1) November 2, 2020

#BREAKING: Happening right now in #Vienna.



Austrian policemen seeking now the shooters after they attack a #synagogue and shooted at people!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien pic.twitter.com/3nXgIqkyCA

— Faruk Firat (@FarukFirat1987) November 2, 2020

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار وسط فيينا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).