2020/11/02 | 23:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … أكد الرئيس الفرنسي ماكرون احترامه للإسلام والعالم الإسلامي، مشددا على أنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى.



خلال اتصال هاتفي دار بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد عباس، أنه يجب على الجميع احترام الأديان والرموز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون ..



لم اقصد الإساءة إلى الاسلام والمسلمين وكالة الصحافة المستقلة.

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