مقتل شخص على الأقل بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في فيينا

2020/11/02 | 23:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية النمساوية مقتل شخص واحد على الأقل في تبادل لإطلاق النار بالعاصمة فيينا، وفقا لما نقلته صحيفة محلية، الأحد، وبعد تداول أنباء عن وقوع هجوم قرب كنيس يهودي.

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