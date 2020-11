قتيل على الأقل بهجوم على ’كنيس’ في النمسا.. فيديو يوثق إطلاق رصاص

2020/11/02 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، الاثنين، مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وسط العاصمة فيينا.



وقال متحدث باسم الشرطة، (2 تشرين الثاني 2020)، إن "انتشارا كبيرا للشرطة جاري في وسط فيينا"، فيما أفادت صحيفة "كرونين تسايتونج" بوقوع هجوم على "كنيس وإطلاق أعيرة نارية".

وقالت الصحيفة إن "الهجوم وقع في الشارع الذي يضم الكنيس الرئيسي في المدينة".

وأفادت وسائل إعلام أخرى بإطلاق أعيرة نارية في منطقة ساحة شويدينبلاتز المجاورة.

كما أفادت هيئة الإذاعة العامة النمساوية بـ"عملية واسعة النطاق للشرطة في كنيس يهودي في فيينا، وإطلاق أعيرة نارية".

من جانبه، قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر، "ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت".

وأكدت الداخلية النمساوية أن الكنيس كان مغلقا وقت إطلاق النار.

My heart goes to the people of #Austria after hearing that a shooting occurred near a synagogue #StrongerTogether 🇻🇪🇦🇹 pic.twitter.com/f2Pw8jD35K

— Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) November 2, 2020

وذكرت الشرطة النمساوية على حسابها في تويتر أن "إصابات عديدة في وسط فيينا ونشرنا كل القوات المتاحة".

وأضافت أن "وسط فيينا شهد تبادلا لإطلاق النار وننصح المواطنين بتجنب المنطقة".

وأوضحت في التغريدة نفسها أن "ملابسات الحادث ما زالت قيد التحديد".

