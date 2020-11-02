2020/11/02 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … بعد ان اعلنت وسائل اعلام نمساوية مساء اليوم الاثنين عن وقوع هجوم مسلح في مدينة فيينا ادى الى مقتل 7 اشخاص و قيام احد المسلحين بتفجير نفسه امام كنيس يهودي.



تداول مجموعة من الاشخاص فيديوهات حول الحادثة و أحدى تلك الفيديوهات لاحد المسلحين وهو ينفذ هجوماً وسط مدينة فيينا حاملاً بيده السلاح.



Reports […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجيرات فيينا ..



فيديو يوثق لحظة اطلاق نار لاحد المسلحين وكالة الصحافة المستقلة.

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