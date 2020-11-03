2020/11/03 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … لا زالت مدينة فيينا النمساوية تعيش حالة طوارئ بعد وقوع هجوم مسلح مساء اليوم الاثنين من قبل مجموعة مسلحة.



الهجوم المسلح ادى الى مقتل 7 اشخاص و اصابة أخرين كما قام احد المسلحين بتفجير نفسه امام كنيس يهودي، فيما قامت القوات الامنية النمساوية بالانتشار الفوري في شوارع مدينة فيينا للسيطرة على الوضع الامني.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجييرات فيينا … فيديو يوثق مقتل رجل أمن على يد احد المسلحين وكالة الصحافة المستقلة.

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