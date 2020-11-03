مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن رواتبه لشهر تشرين الاول

2020/11/03 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن رواتب اعضاء وموظفي البرلمان.ودكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها " تنفي جملة وتفصيلا ما تم تداوله في بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسلم اعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الاول الماضي".وأكدت أن " جميع النواب وموظفي المجلس وعناصر الحماية لم يتسلموا رواتب شهر تشرين الاول حتى الآن كما هو الحال في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة".ونوهت الى أن "رواتب اعضاء وموظفي مجلس النواب لشهر ايلول الماضي قد تم اطلاقها بالتزامن مع اطلاق رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وليس قبلها"، داعية وسائل الإعلام الى "توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات".

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