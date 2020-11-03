العمل العراقية تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نوفمبر

2020/11/03 | 00:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الاثنين، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه على الرغم من الظروف المالية والتحديات التي يواجهها …

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