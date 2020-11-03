البرلمان ينفي تسلم اعضائه وعناصر الحماية رواتب شهر تشرين الاول الماضي

2020/11/03 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ما تم تداولته في بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تسلم اعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية رواتب شهر تشرين الاول الماضي.وقالت في بيان ان جميع النواب وموظفي المجلس وعناصر الحماية لم يتسلموا رواتب شهر تشرين الاول حتى الآن كما هو الحال في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة.و نوهت الى ان رواتب مجلس النواب لشهر ايلول الماضي قد تم اطلاقها بالتزامن مع اطلاق رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وليس قبلها.واهابت الدائرة الاعلامية بوسائل الاعلام والمدونين توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات./انتهى3

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