2020/11/03 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 10 دقیقة

494 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أن العجز المالي في الرواتب يقدر بـ 3.5 تريليون دينار شهريا، داعيا الحكومة إلى وضع خطط استراتيجية وفقا لتوقيتات زمنية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الصفار في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا انا ر تي، اليوم (2 تشرين الثاني 2020) ، إن "الرواتب من مسؤولية الحكومة حصرا وليس البرلمان، ومهمة مجلس النواب مراقبة ومتابعة أداء الحكومة وتشخيص الأخطاء".

وأضاف، أن "البرلمان وافق على الاقتراض الأولي مقابل شروط ألزم الحكومة بها بتقديم مشروع موازنة 2020 وورقة إصلاحية لمدة 60 يوما وقانون تمويل العجز هو بمثابة قانون موازنة مصغر، لأنه يحتوي على أبواب للإيرادات وللنفقات".

وأوضح، أن "العجز المالي في الرواتب يقدر بـ 3 تريليونات الى 3.5 تريليون دينار شهريا"، والعجز الموجود بالقانون البالغ 41 تريليون دينار يمثل عجزا لنفقات أخرى وليس رواتب فقط".

وتابع، ان "هناك هدرا بالمال العام في جانبي النفقات والإيرادات"، وهناك وزارات يفترض أن تكون منتجة إلا أنها تشكل عبئا على خزينة الدولة".

واشار الى ان "الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة جيدة إلا أن الوقت لا يسمح للحكومة بتنفيذها"، مبينا أن "عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي لا تتم في سنة أو سنتين وإنما وفقا لمراحل وتوقيتات".

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب فيصل العيساوي، أن البرلمان يضغط على الحكومة من أجل اتخاذ خطوات حقيقية تؤمن مستقبل البلد.

وقال العيساوي إنه "يجب عدم إثقال كاهل الدولة بالديون"، لافتا الى أن "جميع وزارات الدولة اعتادت على الإنفاق دون حساب أو عقاب، وتنفق بأريحية ولا تراعي وضع البلد المالي".

وأشار الى أن "واردات الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية تراجعت في الأشهر الأخيرة بالرغم من تعهدات الحكومة"، داعيا "الحكومة الى وضع خطط استراتيجية وفقا لتوقيتات زمنية لتنفيذ الإصلاحات".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تعلن مقدار العجز الشهري) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تعلن مقدار العجز الشهري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).