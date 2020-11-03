الدائرة الاعلامية للبرلمان توضح بشأن إطلاق رواتب اعضاء وحماية النواب

2020/11/03 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، الاثنين، اطلاق رواتب اعضاء وحماية النواب.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (2 تشرين الثاني 2020)، انه "تنفي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب جملة وتفصيلا ما تم تداولته في بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تسلم اعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الاول الماضي".

وأضاف البيان، "وتود الدائرة التاكيد بان جميع النواب وموظفي المحلس وعناصر الحماية لم يتسلموا رواتب شهر تشرين الاول حتى الآن كما هو الحال في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة".

وتابع "وننوه الى ان رواتب مجلس النواب لشهر ايلول الماضي قد تم اطلاقها بالتزامن مع اطلاق رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وليس قبلها".

واختتم بالقول "وتهيب الدائرة الاعلامية بوسائل الاعلام والمدونين توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات".

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