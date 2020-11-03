البرلمان يصدر توضيحاً بشان اطلاق رواتب مجلس النواب

2020/11/03 | 00:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، توضيحا بشان ما تم تداوله في بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تسلم اعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الاول الماضي.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “تنفي جملة وتفصيلا ما تم تداوله في بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان تسلم اعضاء مجلس النواب وعناصر الحماية لرواتب شهر تشرين الاول الماضي”، مبينة ان “جميع النواب وموظفي المجلس وعناصر الحماية لم يتسلموا رواتب شهر تشرين الاول حتى الآن كما هو الحال في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة”.

واوضحت، ان “رواتب مجلس النواب لشهر ايلول الماضي قد تم اطلاقها بالتزامن مع اطلاق رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وليس قبلها”، داعية وسائل الاعلام والمدونين، الى “توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات”.

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