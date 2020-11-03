2020/11/03 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت الصحف النمساوية لقطات أخذت من مقطع فيديو قالت فيه إنه يظهر أحد المشاركين في عملية لإطلاق النار في العاصمة فيينا، الإثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحف النمساوية تتداول أول لقطات توثق "أحد منفذي الهجوم" في فيينا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحف النمساوية تتداول أول لقطات توثق "أحد منفذي الهجوم" في فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).