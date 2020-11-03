من الفشل في إدارة الأزمات إلى الغباء التاريخي؛ و إعادة البحث في نظرية الاستعمار - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/11/03 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى جورج فريدمان هو أحد النجوم اللامعة فى مراكز التفكير الاستراتيجى بالولايات المتحدة راهناً ، وهو كتب فى الفترة الأخيرة تقريراً عن الحال في "الشرق الأوسط" بالتركيز على إسرائيل ودورها المرتقب فى ضوء الانسحاب الأمريكى المزمع من عدة أجزاء بالمنطقة (سوريا والعراق وكذلك أفغانستان).يتوقع جورج فريدمان قيام محور ثلاثى من إسرائيل وتركيا و دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يسد الفراغ الناشىء عن الانسحاب ......





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