الساعات الصعبة:ترامب واثق من الفوز ويكذّب استطلاعات الرأي وبايدن:زمن الفوضى قد ولى

2020/11/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كليفلاند‭ – ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ اعتبر‭ ‬المرشح‭ ‬الديموقراطي‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاميركية‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬أوهايو،‭ ‬عشية‭ ‬الانتخابات،‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬اكتفت‭ ‬بما‭ ‬شهدته‭ ‬من‭ ‬فوضى‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬رئاسة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يندد‭ ‬بنتائج‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬لصالح‭ ‬بايدن‭ ‬دائما‭ ‬عشية‭ ‬الانتخابات‭ ‬ويؤكد‭ ‬ثقته‭ ‬بالفوز وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ […]

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