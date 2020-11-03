2020/11/03 | 00:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كليفلاند – واشنطن- الزمان -(أ ف ب) اعتبر المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية جو بايدن خلال تجمع الاثنين في أوهايو، عشية الانتخابات، أن الولايات المتحدة «اكتفت بما شهدته من فوضى» خلال رئاسة دونالد ترامب الذي يندد بنتائج استطلاعات الرأي لصالح بايدن دائما عشية الانتخابات ويؤكد ثقته بالفوز وقال بايدن في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعات الصعبة:ترامب واثق من الفوز ويكذّب استطلاعات الرأي وبايدن:زمن الفوضى قد ولى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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