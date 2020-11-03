النسب الثابتة..معايير جديدة

2020/11/03 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا أدري لماذا تتجه الاهتمامات الى حصص ونسب ثابتة للاقليات والنساء في الانتخابات العراقية، من دون اعتماد معايير جودة وتحسين في تحديد الحصص ذات الاستثناء النسبي، كأن يتم الاشتراط في تلك الحصص ، توافر الكفاءات المعتبرة العالية، والاسماء المميزة في المجتمع، والوجوه المستقلة فعلاً لكي لاتكون الاقليات رهن أحزاب كبيرة تقف خلفها، […]

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